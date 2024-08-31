المغربى محمود بنتايك يتعاقد مع الزمالك رسميًا

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسى، وذلك لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادى سانت إتيان الفرنسى، على سبيل الإعارة مع وجود بند باحقية القلعة البيضاء فى شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

ويأتى تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربى، بعد موافقة المدير الفنى للفريق الأبيض، البرتغالى جوزيه جوميز، على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد فى ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.