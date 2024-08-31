رياضة

المغربى محمود بنتايك يتعاقد مع الزمالك رسميًا

كتب أشرف عبد السلام
8

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسى، وذلك لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادى سانت إتيان الفرنسى، على سبيل الإعارة مع وجود بند باحقية القلعة البيضاء فى شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

ويأتى تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربى، بعد موافقة المدير الفنى للفريق الأبيض، البرتغالى جوزيه جوميز، على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد فى ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

أشرف عبد السلام
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

التعليقات متوقفه

THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Followers Casino Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Instagram Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Svensk Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Svensk Licens Utan THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Instagram Casino Utan Svensk Licens Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram Casino Utan Spelpaus THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Instagram THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Svensk THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram Utan THC Gummies THC Gummies Instagram Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Instagram Casino Utan Spelpaus Utan THC Gummies Casino THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Licens Instagram Utan THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Svensk