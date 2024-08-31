وسام أبو على ينضم لقائمة منتخب فلسطين لتصفيات المونديال

اختار مدرب منتخب فلسطين مكرم دبوب، 25 لاعبا لخوض مباراتى كوريا الجنوبية والأردن يومى 5 و10 سبتمبر.

ويتواجد مهاجم النادى الأهلى وسام أبو على، على رأس قائمة منتخب فلسطين استعدادًا لخوض مباراتى كوريا الجنوبية والأردن فى تصفيات كأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الثانية فى تصفيات آسيا لكأس العالم كل من فلسطين، كوريا الجنوبية، الأردن، الكويت، العراق، وعمان.

وجاءت قائمة فلسطين على النحو التالي:

رامى حمادة، براء خروب، توفيق على، مصعب البطاط، ياسر حمد، على ربعى، محمد خليل، ميلاد ترمانينى، كاميلو سالدانا، سامر زبيدى، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا، سامر الجندى، موسى فيراوى، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، عدى خروب، محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر، عدى الدباغ، وسام أبو على.