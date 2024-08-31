سؤال برلماني بشأن تكرار حوادث انقلاب السيارات بطريق مطروح/سيوة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، حول تكرار حوادث انقلاب السيارات بطريق مطروح/ سيوة.

وذكرت النائبة أن الدكتور مصطفي مدبولي صرح عند زيارته لواحة سيوة العام الماضي أن الطريق الخرساني الخاص بالنقل الثقيل سينتهي بأسرع وقت حفاظا على طريق الأسفلت السريع، وأن الطريق الأسفلت السريع العادي سيتم تطويره وإصلاحه وصيانته فورا، وبعد مرور عام لم يتم عمل ثلث الطريق الخرساني ولم يتم إزدواج الطريق السريع ولم يتم إصلاح الطريق السريع الحالي مما أدى لوقوع الكثير من الحوادث التي أسفرت عن العديد من الوفيات والتلفيات في السيارات.

وأكملت الجزار: نتيجة عدم الجدية والإهمال تحول طريق مرسي مطروح / سيوة طريقا للموت وما يحدث للمسافرين من أضرار وأخطار يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات.

وأوضحت النائبة أنه بالرغم من تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق العالمية إلا أن المسؤولين لايعتبرون واحة سيوة ضمن أرض مصر ولا يضعونها ضمن اهتماماتهم، ومع تكرار حوادث إنقلاب السيارات لم ينتفض رئيس الوزراء أو وزير النقل للتحرك وإصلاح الطريق لحماية المسافرين ومن الغريب عدم الشعور بمسؤليتهم نتيجة ما يحدث من مصائب وكوارث علي الطريق وكأن المصري رخيص وحياته لاتهم حكومته بالرغم أنها من إختصاص عملهم، وتساءلت النائبة:

متي يتم إنتهاء تنفيذ الطريق الخرساني لسيارات النقل؟

ومتي يتم إصلاح طريق مرسي مطروح سيوة ؟

ومتي يتم إزدواج الطريق؟

ومتي يتم الإهتمام بطرق سيوة الداخلية المدمرة التي أصبحت أطلال وحفر؟

مطالبة بإجابات بتواريخ محددة لتسليم الطرق سليمة، والرد عليها كتابة.