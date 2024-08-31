رياضة

ليفربول يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد محمد صلاح

كتب أشرف عبد السلام
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بدأ نادى ليفربول الإنجليزى لكرة القدم مفاوضات تجديد عقد نجمه محمد صلاح، ليستمر مع “الريدز” لأطول مدة ممكنة.

وارتبط اسم محمد صلاح فى الآونة الأخيرة، بالرحيل إلى الدورى السعودية، وأشارت تقارير إعلامية، عن تلقى صلاح عرضين من ناديى الاتحاد والهلال خلال صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول رفضت فكرة رحيله.

وتمسك النجم المصري بالبقاء مع الريدز هذا الموسم وعدم الرحيل لخوض تجربة جديدة، فى حين لم تتحرك إدارة ليفربول للتفاوض مع النجم المصرى من أجل الاحتفاظ بخدماته.

وقال محمد صلاح فى تصريحات إعلامية: “أتمنى أن أكون الأفضل، أو ربما ليس الأفضل على الإطلاق، ولكن على الأقل بين أفضل لاعبين فى الفريق”.

ويلعب محمد صلاح بقميص ليفربول منذ صيف 2017، حين انضم إلى صفوف الفريق قادما من نادي روما الإيطالى.

وأسهم “الفرعون” المصري فى تحقيق العديد من الألقاب مع ليفربول، على رأسها لقب دورى أبطال أوروبا والدورى الإنجليزي الممتاز وكأس السوبر الأوروبى، كما حقق كأس العالم للأندية.

أشرف عبد السلام
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