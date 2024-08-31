ليفربول يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد محمد صلاح

وتمسك النجم المصري بالبقاء مع الريدز هذا الموسم وعدم الرحيل لخوض تجربة جديدة، فى حين لم تتحرك إدارة ليفربول للتفاوض مع النجم المصرى من أجل الاحتفاظ بخدماته.

وقال محمد صلاح فى تصريحات إعلامية: “أتمنى أن أكون الأفضل، أو ربما ليس الأفضل على الإطلاق، ولكن على الأقل بين أفضل لاعبين فى الفريق”.

ويلعب محمد صلاح بقميص ليفربول منذ صيف 2017، حين انضم إلى صفوف الفريق قادما من نادي روما الإيطالى.

وأسهم “الفرعون” المصري فى تحقيق العديد من الألقاب مع ليفربول، على رأسها لقب دورى أبطال أوروبا والدورى الإنجليزي الممتاز وكأس السوبر الأوروبى، كما حقق كأس العالم للأندية.