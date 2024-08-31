تريزيجيه يصل قطر للتوقيع للريان.. وينضم لمنتخب مصر “الاثنين”

يصل نجم منتخب مصر وطرابزون التركى محمود تريزيجيه، إلى قطر خلال الساعات المقبلة للتوقيع لنادى الريان على سبيل الإعارة، على أن ينضم لمعسكر المنتخب الوطنى فجر بعد غدًا الاثنين، بعد اجتياز الكشف الطبى.

ويواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن، تدريباته خلال معسكره المغلق الذى انطلق منذ الأربعاء الماضي على استاد السلام، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وانطلق معسكر منتخب مصر حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.