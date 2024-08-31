الأهلى يقيد عطية الله ودارى وتاو بقائمة أفريقيا.. ويرفع اسم معلول

انهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات قيد الصفقات الجديدة فى قائمة الفريق الأفريقية التى تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما تم قيد الثلاثى الجديد يحيى عطية الله ويوسف أيمن وأشرف دارى فى قائمة الفريق الأحمر الأفريقية تحضيرا للموسم الجديد.

وقام الأهلى بقيد كل من بيرسى تاو ورضا سليم من اللاعبين القدامى ضمن القائمة الأفريقية ليتم غلق الباب أمام رحيل اللاعب الجنوب إفريقى عن القلعة الحمراء ويستمر لنهاية عقده مع الأهلى فى صيف 2025، فيما تم رفع اسم علي معلول وتأجيل قيده حتى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، قد وافق على مد القيد الأفريقي بشكل استثنائى للأهلى والزمالك حتى 12 سبتمبر المقبل، ليتمكنوا من قيد صفقاتهم، لاسيما بعد فتح باب القيد المحلى اليوم “السبت”، ولكن لن يسمح للاعبين الذين يتم قيدهم بعد الثانية عشر منتصف الليلة من المشاركة فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا قام النادى الأهلى بقيد صفقاته التى تم حسمها ليتاح لهم المشاركة فى دور الـ32 لبطولة إفريقيا.