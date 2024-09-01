هواوي تطلق رابطة لخريجي شهادتها الاحترافية المعتمدة HCIP  في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

أعلنت شركة هواوي المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن إطلاق رابطة لخريجي شهادتها الاحترافية المعتمدة HCIP في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (HCIP Club) في مصر، تعزيزاً لاستدامة “أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات” وذلك في حضور الدكتور/ أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور/ رضا الخريبي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعه القاهرة، والدكتور/ ياسر شرابى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعه السويس والمهندسين الحاصلين علي شهادة هواوي الاحترافية HCIP .

تسعى هواوي من خلال إطلاق HCIP Club إلى إتاحة المزيد من فرص التدريب للشباب وتعزيز مسيرتهم المهنية كمختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتناسب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل في مصر، حيث يمكن للأعضاء الاستفادة من الموارد التعليمية المتاحة وبناء شبكة علاقات واسعة مع الخبراء في المجال.

وفي هذا الإطار، قال ما بن، رئيس قطاع تطوير لاعمال بشركة هواوي: “لطالما كان دعم وتنمية المواهب الشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على رأس اولوياتنا حيث حرصنا منذ دخولنا في السوق المصرية على بناء منظومة مستدامة من المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير العديد من البرامج والمبادرات التي تساهم في تعزيز مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية متغيرات واحتياجات الاقتصاد المحلي والعالمي. ومن خلال HCIP Club سيتمكن الطلاب من الحصول على العديد من المزايا التي ستوفر لهم المزيد من فرص العمل وإمكانيات تطورهم الوظيفي في المستقبل.”

من جانبه قال الدكتور/ أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس: “لقد تمكنت جامعة السويس من تحقيق نتائج مشرفة تدعوا للفخر من خلال التعاون مع شركة هواوي، حيث تم تأهيل وتدريب عدد كبير من طلاب الجامعة على مستويات متعددة، بدءًا من المستويات الأساسية وصولًا إلى المستويات الاحترافية، في مجالات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات مثل أمن الشبكات، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات الجيل الخامس. وقد أثمر هذا الجهد عن حصول عدد كبير من طلابنا على الشهادات الدولية الاحترافية، فضلا عن تمكن عددًا أكبر من اجتياز المستوى المبتدئ. بالإضافة إلى تمكن مجموعة من المدربين من الحصول على شهادات احترافية دولية مؤهلة للاستعداد للحصول على مستوى الخبراء”

وأضاف: “نحن اليوم فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة هواوي لإطلاق رابطة لخريجي شهادة هواوي الاحترافية المعتمدة HCIP حيث يؤكد هذا التعاون على التزامنا بتوفير أفضل فرص التدريب والتأهيل لطلابنا، واعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتمكينهم من المنافسة فيه على المستوى المحلي والدولي. كما نقدر بشدة كافة الجهود التي تقوم بها هواوي لتنظيم مسابقات وأحداث وفعاليات تمنح الطلاب منصةً دوليةً للمنافسةِ وتبادل الأفكار، وتمكينهم من تعزيز معرفتهم ومهاراتهم العملية في مجال تكنولوجيا المعلومات تماشياً مع رؤية ومسيرة التميز والابتكار التي تسعى جامعة السويس إلى تعزيزها بين طلابها”.

وقالت المهندسه أسماء سراج الدين، رئيس أكاديمية هواوى مصر، “تقدم رابطة خريجي الشهادت الاحترافية المعتمدة HCIP في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (HCIP Club) خدمات ليست فقط للدفعة الأولى التي تبلغ عددها 25 مهندس وخريج يعملون فى القطاعات والمؤسسات المختلفه، كذلك تعظم الإستفاده لجميع راغبى الإحترافيه فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيتم إطلاق برامج مختلفه ومسابقات لتشجيع الجميع على الإستفاده من كافة الأنشطة و البرامج التى سيقدمها Huawei HCIP Club لرفع كفائتهم لمستوي الخبراء من خلال التواصل الدائم لبرامج “HCIP Club” .

وتواصل هواوي استكشاف طرق جديدة لتنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم إيمانًا بدورهم الحيوي في دفع عجلة التقدم التكنولوجي وابتكار حلول تُعالج التحديات وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة للحاق بركب عصر الرقمنة.وذلك تماشياً مع استراتيجيتها لتنمية المواهب والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.