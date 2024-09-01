” الإسكان”: التنسيق المستمر بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتغلب على اى عقبات

تابع دكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقديم خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية والمشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها بالمحافظة، وخطط الاستفادة من المنح المتاحة والمخصصة لعدة أنشطة فيما يخص الحمأة، وبناء قدرات العاملين بقطاع المرافق، وإنشاء إدارات لدعم مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

جاء ذلك في إطار توجيهات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، بضرورة متابعة موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية، وتقديم الدعم لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لتحسين مستوى الخدمات والتغلب على المعوقات التي تواجههم.

وفي ذات الإطار، تم عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة صرف صحي الإسكندرية، بغرض مناقشة الخطط التنفيذية والدعم المقترح من الوكالة الفرنسية للتنمية لعدة أنشطة للتعاون مع قطاع المرافق بالوزارة لتحقيق أهدافه في مجال إدارة الحماة، ورفع وبناء قدرات العاملين في القطاع، وإنشاء إدارات مشاركة القطاع الخاص في الوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.

وخلال الاجتماع، تقدم رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بعرض تقديمي لموقع 9ن لتجميع الحمأة شمل الموقف الحالي للموقع، وما تم تنفيذه من مشروعات خلال السنوات السابقة، وتم مناقشة مقترحات التطوير لموقع 9 ن وبحث سبل تطويره، لتحقيق أقصى استفادة منه، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة خطة بناء القدرات وإنشاء وحدات لدعم مشاركة القطاع الخاص بالوزارة والشركات التابعة.

وعقب ذلك، التقى الدكتور سيد إسماعيل، مع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، لمناقشة واستعراض العديد من المشروعات القومية والمبادرات المرتبطة بخدمات الصرف الصحي والحمأة في محافظة الإسكندرية.

وناقش نائب وزير الإسكان، والحضور، موقف مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، الذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مواجهة النوات واستغلال مياه الأمطار، والجاري تنفيذه بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والذي يعد من أكبر المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها حالياً في المحافظة تحت رعاية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الاستراتيجية تهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء، وتحقيق أقصى استفادة منها، ويتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحات مخدومة للمشروع، وليس نقاطا ساخنة أو الكورنيش فقط، وجارٍ العمل على ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من كافة المناطق.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، موقف الصرف الصناعي بمحافظة الإسكندرية، حيث تم استعراض موقف تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة التي تستقبل الصرف الصناعي وما يتم اتخاذه من إجراءات وقائية بالمحطات، للحفاظ علي الاستثمارات والتفتيش الدوري لإدارات الصرف الصناعي على كافة المصانع بالمحافظة.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أهمية التنسيق المستمر مع المصانع والجهات المعنية بالمحافظة لضرورة معالجة الصرف الناتج من المصانع قبل صرفه على الشبكة العامة، والتي بدورها تصرف علي محطات المعالجة بالمحافظة مع ضرورة المتابعة الدورية وإجراء التحاليل المعملية المطلوبة على الصرف الخام بشكل مستدام، وتقديم الدعم المطلوب للمصانع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي الخاصة بها.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس شركة الصرف الصحي، كميات الحمأة الناتجة عن عمليات معالجة الصرف الصحي وخصائصها، وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن تجميع الحمأة في موقع 9 ن، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة دراسة الاستفادة من كميات الحمأة الناتجة من محطات المعالجة بالمحافظة وفقاً لخصائص كل نوع حماة ومشروعات تطوير موقع 9 ن.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى تكليفات ريف الشربيني، بضرورة التنسيق المستمر والسريع بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات والأجهزة التنفيذية في نفس المحافظة، للتغلب على العقبات وتنفيذ المشروعات وفقاً للتوقيتات المقررة.

ووجه نائب وزير الإسكان، بضرورة الإسراع في بدء اعمال محطة معالجة شرق الإسكندرية، ومحطة التنقية الغربية للاستفادة منها في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة بالمحافظة.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتوجيه لرئيس شركة صرف الصحي بالإسكندرية، بأهمية دراسة السيب النهائي لكافة محطات معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، مؤكداً انه سيتم عقد زيارات ميدانية للمحافظة للوقوف علي موقف وجودة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالمحافظة.