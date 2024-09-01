أسود المغرب تزأر فى القاهرة مع الأهلى والزمالك

منح قطبا الكرة المصرية، ناديا الأهلي والزمالك، الفرصة لمزيد من لاعبى المغرب للتألق فى الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

وفى السنوات الماضية تألق العديد من لاعبى المغرب فى الكرة المصرية، على رأسهم أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم مع الزمالك، وبدر بانون ووليد أزارو مع الأهلى، ومحمد الشيبى ووليد الكرتى مع بيراميدز.

وشهد الميركاتو الصيفى الحالى، تعاقد الأهلى والزمالك مع 3 لاعبين من المغرب، حيث من المنتظر أن يلعبوا أدوارا بارزة مع القطبين.

ضم فريق النادى الأهلى لاعبين اثنين من المغرب فى الميركاتو الصيفى الحالى، هما الظهير الأيسر يحيى عطية الله والمدافع أشرف دارى.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله (29 عاماً) قادما من سوتشى الروسى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وقبل أيام، أعلن الأهلى عن التعاقد مع أشرف دارى قادما من بريست الفرنسى بعقد يمتد 4 سنوات، حتى صيف 2028.

ووفقا لموقع «ترانسفير ماركت»، تبلغ قيمة تعاقد الأهلى مع أشرف دارى 1.8 مليون يورو، فيما دفع النادى الأحمر 200 ألف يورو لاستعارة عطية الله.

ومن جهته، أعلن نادى الزمالك، مساء أمس «السبت»، عن تعاقده مع الظهير الأيسر المغربى محمود بنتايك قادما من سانت إيتيان الفرنسى، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع بند أحقية الشراء.

وبات اللاعب المغربى هو أولى صفقات الزمالك استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد رفع الحظر على القيد فى النادى الأبيض من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا».