مائدة مستديرة لنواب وحقوقيين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

جدل ومناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية شهدتها المائدة المستديرة لمناقشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان “الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة”، وذلك بخصوص نواب وقيادات حزبية وحقوقية وخبراء وكتاب صحفيين.

حيث شهدت الورشة مناقشات حول دمج وتأهيل المفرج عنهم، ومطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في هذا السياق، من جانبها قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء كيان للتنمية المجتمعية، إن الهدف من المائدة المستديرة الخاصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو التوصل لتوصيات وورقة سياسات متكاملة حول هذا الملف موضحة أنه سيتم تنظيم ورش أخربشأنه خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ: إن محاور المناقشة تتضمن قراءة في القانون الممارسات الفعلية على أرض الواقع، زقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نعتبره “أب للقوانين” ،موضحا أن طرحه للحوار الآن يتم في توقيت غير مناسب، حيث قال “كان يجب إعادة هندسة المجال العام أولُا ثم طرح القانون للحوارعلى النقابات و الأحزاب، مضيفا لا يوجد فلسفة واضحة من مشروع القانون.

وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني،”كانت الحاجة لتعديلات على القانون مرحليا في بعض الأمور مثلا لحبس الاحتياطي، والمنع من السفر و التحفظ على الأموال ولم نكن بحاجة لتعديل القانون كاملًا.

وهو ما اعترض عليه النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ قائلًا: الحوار حول القانون استمر 14 شهر وشاركت فيه جهات ومؤسسات، و القانون صدر منذ 75 عام و مناقشة إصدار تشريع جديد أمر هام وطبيعي، وقال: إن المناقشة لم تكن مفاجأة فالجميع يعلم أن الدولة بصدد إصدار قانون جديد.

وعقب النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب قائلًا: ما ورد من تعديلات في القانون حول الحبس الاحتياطي وغيره جاء بعد مناقشات داخل الحوار الوطني فما سر الاعتراض على توقيت مناقشة مشروع القانون، وتساءل متعجبًا إذا كان الحديث بهذا المنطق متىسنناقشه؟

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز “نحن في مرحلة الحوار الوطني حول القانون واللجنة التشريعية أدخلت تعديلات بالفعل، واستجابت لمطالب الصحفيين اللجنة تشريعية النواب بمجلس النواب، وافقت على حذف المادة 267 من مشروع القانون، والخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين”.

وقال النائب محمد عبد العزيز: “لا شك أننا كنا نحتاج هذا القانون الجديد، وكان هناك لعديد من المطالب بخصوص الحبس الاحتياطي، واستعرض ملامح تعديل القانون المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن حماية الشهود أحد مكتسبات القانون الجديد”.

واستكمل النائب محمد عبدالعزيز: أن هناك دراسة متأنية لمشروع القانون، وأن التعديلات تفتح الباب لتطورات مستقبلية كبدائل الحبس الاحتياطي واستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

وقال شادى العدل القيادي بالحزب الليبرالى المصري تحت التأسيس أن الفلسفة من التعديل تعزيز وحماية حريات الأشخاص، وضبط التعديلات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتعديل المصطلحات الفضفاضة، مضيفًا: كان من الممكن استمرار الحوار حول القانون وإقراره في البرلمان القادم و ليس الحالي.

من جانبه قال عمر البنا عضو الهيئة العليا لحزب العدل: إن هناك بدائل الحبس الاحتياطي، نأمل أن يتم إدراجها في القانون الجديد، خاصة وأن هذا النوع من الحبس إجراء وقائي، مشيدًا بتعويض من ثبت برائته بعد قضاء مدة الحبس الاحتياطي، من جانبه قال الناشط السياسي أحمد ماهر الممارسة الفعلية تؤكد أن الحبس الاحتياطي عقوبة تشبه عقوبة المحكوم عليه، مطالبًا بتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي وأضاف: نطالب بتطوير الممارسات بالتزامن مع تعديل التشريعات.

ومن جانبها قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضايا السكانية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، المشكلة في الممارسات التي نطالب بتغييرها بما يتناسب مع التعديلات التشريعية التي نناقشها، ودعت لأخذ الاعتبارات الجندرية أثناء التطبيق.

ومن جانبه طالب محمد عبد السلام مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإصدار قانون تداول المعلومات بما يسهل إتاحة المعلومات،موضحًا أن المشكلة ليست في التشريع وإنما في الممارسات التي تتم على أرض الواقع، وطالب بأجندة واضحة للمجالس التشريعية بحيث يتم عرضها على الراي العام و عرضها للحوار الوطني قبل إقرارها,

من جانبه قال المحامي تامر جمعة: إن أي تشريع قابل للتعديل بعد الحوار حوله، مضيفًا “مرحلة الإعداد لهذه التشريعات الهامة تتطلب حوارواسع حولها بعد إتاحة المعلومات بشأنها، مضيفًا: أن مجلس النواب يقوم بمهمة التشريع والمجتمع يتفاعل معه من خلال اقتراحات، ومن خلال عرض رأيه في القضايا المطروحةخاصة التشريعات، و شدد على أهمية تطوير الممارسات الفعلية بجانب تعديل التشريعات، وأوضح أن ما طرحه بعض المحامين بخصوصتعديلات قانون الاجراءات الجنائية يأتي في إطار السعي لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد المشاركون على أهمية الدمج و التأهيل للمفرج عنهم، وقالت دكتور إيناس دويدار المتخصصة في مجال الطب النفسي والصحة النفسية: إن التأهيل والدمج يخلق حالة من التوازن النفسي ويحقق المصلحة العليا للمجتمع، مؤكدة على أهمية أن تشارك مؤسسات المجتمع في هذا الأمر بجانب الجهود الرسمية.

وأكد عمر الجندي أحد المفرج عنهم مؤخرا على أن الدمج والتأهيل ضرورة ويحقق المصلحة العليا للمجتمع في كل الأحوال.

وقال الصحفي حسن قباني: إن الدمج و التأهيل أمر هام و ضروري بما يحقق صالح الأفراد والمجتمع وبما يتلافي التداعيات النفسية والاجتماعية للمفرج عنهم بوجه عام، ومن جانبها قالت كريمة أبوالنور باحثة علم النفس السياسي: إن المشكلة في التطبيق، وأن هناك ضرورة لضبط التطبيق القانون موضحة أن حماية الشهود أمر إيجابي في تعديلات القانون.

ودعت أبو النور لإصدار قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، موضحة: أن الجميع عرض تصوراته بخصوص القانون وتم الاستماع لجميع الرؤى حوله.

وقالت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية: إن ملف الدمج والتأهيل من الملفات الهامة بعد إخلاء السبيل، داعية لدراسة ما إذا كان يمكن إضافة بعض التوصيات المتعلقة بمراحل الدمج والتأهيل في مشروع القانون و مشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي فيها.

يذكر أن التعديلات التي تناقشها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 اشهر ، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام

التعديلات أيضا تحدد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

ويتضمن مشروع القانون استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

كما يتضمن إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي، كما يتضمن القانون تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.