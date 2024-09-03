الصحة : إجراء الفحص الطبي لــ 27 ألف مريض غسيل كلوي للكشف عن مرض الدرن

أجرت وزارة الصحة والسكان، فحصاً طبياً للكشف عن مرض الدرن الكامن لـ 27 ألف و605 من مرضى الغسيل الكلوي ، وذلك فى إطار خطة البرنامج القومى لمكافحة الدرن ، منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر يوليو الماضي 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الفحص باستخدام اختبار الكوانتيفيرون ب323 مركزاً للغسيل الكلوي بمختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى اكتشاف 5 آلاف و522 حالة إيجابية بنسبة 20 % من الحالات التى تم فحصهم، فيما تصل النسبة العالمية إلى 33%

من جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي ، أنه يتم تقييم الحالات الإيجابية ، وإعطاؤهم العلاج الوقائي ، لتقليل تحول هذه الحالات إلى الدرن النشط، مشيراً إلى حرص الوزارة على التثقيف الصحي المستمر لمرضى الغسيل الكلوي والعاملين للتوعية والوقاية من الأمراض الصدرية.