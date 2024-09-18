القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تدريبية لاعضاء وحدة تكافؤ الفرص بجهاز تنمية المشروعات …

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل استهدفت عضوات و أعضاء وحدة تكافؤ الفرص بجهاز تنمية المشروعات

أوضحت الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس أن هدف الورشة المتمثل فى تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارة لتحقيق مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتنفيذ تدخلات الوزارة منذ إطلاق الإستراتيجية ، والتعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الإستراتيجية ،واستعراض الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية فى برنامج عمل الحكومة الجديد 2024- 2027 وكيفية وضع الخطط والأنشطة مراعية لاحتياجات المرأة بكافة فئاتها ضمن خطة عمل الوزارة وصياغة المؤشرات، والوصول الى آلية المتابعة الدورية للجهود المبذولة من أعضاء الوحدة فى تنفيذ محاور الاستراتيجية .