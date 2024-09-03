لاعب كاب فيردى: مواجهة مصر ستكون مختلفة ونحظى باحترام الخصوم

علق لاعب منتخب كاب فيردى جواو باولو، على مواجهة منتخب مصر فى افتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وأشاد اللاعب في حديثه عبر الحساب الرسمى لمنتخب كاب فيردى على موقع «اكس» بمنتخب مصر وأنه أحد أفضل أبطال أفريقيا، مشيرًأ إلى أن المواجهة المرتقبة ستكون مختلفة عن السابقة فى كأس أمم أفريقيا 2023.

وعلق باولو على مواجهة محمد صلاح نجم الفراعنة بأنه لا يُحضر لمواجهة أفضل اللاعبين فى أفريقيا بل أى لاعب، موضحًا أن منتخب بلاده حظى باحترام بعد بطولة أمم أفريقيا الأخيرة وأن أى خصم سيلعب أمامهم بطريقة مختلفة، لذلك مواجهة مصر ستكون مختلفة.

ويواجه منتخب «الفراعنة» نظيره منتخب الرأس الأخضر يوم 6 سبتمبر الجارى، ثم منتخب بتسوانا يوم 10 من الشهر ذاته.