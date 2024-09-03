فى معسكر المنتخب.. محمد صلاح يهدى قميص ليفربول لحمزة علاء 

أهدى قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزى، الدولى محمد صلاح، قميصه الذى يرتديه فى ليفربول لحارس مرمى النادى الأهلى والمنتخب الأوليمبى حمزة علاء، بعد المستويات المميزة التى قدمها الحارس مع مصر فى أولمبياد باريس 2024.

وحرص اللاعب محمد صلاح على منح قميصه لحارس المنتخب، بعد انضمام نجم ليفربول لمعسكر منتخب «الفراعنة» الأول، وذلك استعدادا للمواجهة المُرتقبة أمالم منتخب الرأس الأخضر فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2025، والمقرر إقامتها فى المغرب.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوى، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء – خط الدفاع: أحمد حجازى، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هانى، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا – خط الوسط: محمد الننى، حمدى فتحى، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل – خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامى، وأسامة فيصل.