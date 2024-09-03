رسميا.. الريان القطرى يُعلن ضم محمود حسن «تريزيجيه»

أعلن نادى الريان القطرى تعاقده مع نجم المنتخب الوطنى محمود حسن «تريزيجيه»، قادمًا من فريق طرابزون سبور التركى.

ونشر النادى القطرى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «إكس» يظهر من خلاله محمود حسن «تريزيجيه» وهو يقول: «أنا ريانى».

وكان تريزيجيه اجتاز الكشف الطبى، أمس «الإثنين» فى الدوحة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى فى القاهرة.

وأعلن نادى الريان القطري، مساء أمس «الإثنين»، فسخ تعاقده مع المغربى سوفيان بوفال، تمهيدا لضم تريزيجيه.

وانتقل تريزيجيه لصفوف الريان القطرى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فى صفقة بلغت 8.5 مليون يورو.

وسيرتدى تريزيجه مع فريق الريان القميص رقم 8، والمنتظر أن يشارك مع الفريق بعد فترة التوقف الدولي.

ويستعد تريزيجيه، الذى لعب فى أستون فيلا وقاسم باشا وطرابزون سبور التركى والعديد من الأندية الأوروبية لخوض مباراتين مع المنتخب الوطنى المصرى أمام كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.