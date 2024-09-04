تعرف على موعد انطلاقة الدورى المصرى فى الموسم المقبل

كشف عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة ثروت سويلم، عن موعد بداية الموسم المقبل 2024-2025 من بطولة الدورى المصرى للمحترفين.

وقال ثروت سويلم، في تصريحات مُتلفزة، أن هناك 3 اقتراحات بالنسبة لنظام بطولة الدورى المصرى فى الموسم المقبل، والتى تم عرضها على جميع الفرق وعلى رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، ويعمل على إنهاء المسابقة على حسب الاقتراحات الثلاثة، مضيفًا أن الدورى سوف يبدأ فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل.

وتابع سويلم: «الاقتراح الأقرب هو خوض دورى من دور واحد ثم لعب أصحاب المراكز العشر الأولى دورى من أجل تحديد البطل، فيما يخوض الفرق من 11 إلى 18 دور من أجل تحديد الهابطين وهو الأمر الذي سيجعل البطولة تنتهى فى مايو المقبل، لكن القرار ليس في يد رابطة الأندية، لأنه يوجد شراكة راعية وحقوق بث تلفزيونى.

وأنهى ثروت سويلم تصريحات، قائلًا: «سيتم انتخاب رابطة جديدة للأندية، أول أكتوبر المقبل لكن الرابطة الحالية هى التى سوف تحدد شكل الدورى المصرى فى النسخة القادمة.