“المحامين” تجري المقابلة الشخصية لــ 200 متقدمًا من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة

اختتمت النقابة العامة للمحامين اليوم الأربعاء، الأسبوع الأول من إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، من الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وشهد اليوم الثالث لإجراء المقابلات مثول 200 متقدمًا للقيد بالنقابة أمام أعضاء مجلس النقابة العامة، حيث شهدت عملية إجراء المقابلات انتظامًا من خلال تحديد دور لكل متقدم ومثوله منفردأ أمام أعضاء اللجنة مع توفير أماكن انتظار لائقة للمتقدمين.

وأكد المتقدمون على أن هذه المقابلات تهدف لاختيار أفضل المتقدمين للقيد بالنقابة من أجل الارتقاء بشخصية المحامي وبمهنة المحاماة بشكل عام.

وكانت نقابة المحامين بدأت في إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام يوم الأحد الماضي، طبقا لجدول المواعيد وكشوف الأسماء المعلنة سلفًا على موقع النقابة.

وتستكمل النقابة إجراء المقابلات يوم الأحد الموافق 8/9/2024، طبقًا لجدول المواعيد وكشوف الأسماء المعلنة سلفًا عبر موقع النقابة.

كشف أسماء المقابلات الشخصية ليوم الأحد الموافق 8/9/2024

جدير بالذكر أنه تم إخطار كافة المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل الواتساب، عن طريق رقم 01099595404، وتم نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.

ويقع مقر نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).