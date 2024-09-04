المصريين الأحرار: زيارة السيسي إلى تركيا تمثل تتويجًا للدبلوماسية الرئاسية المصرية في إدارة الأمور وسط أحلك الظروف

علق حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا، والتي تمثل تتويجًا للدبلوماسية الرئاسية المصرية في إدارة الأمور وسط أحلك الظروف.

وقال الحزب: إن زيارة رئيس مصر الراهنة تعلن فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية والإقليمية وتفتح أبواب الصداقة والتعاون القوى بين القاهرة وأنقرة على أسس ومبادئ مصلحة البلدين والشعبين والاحترام الكامل، واللقاء بين السيسي وأردوغان سيشهد تعزيز التعاون الاستراتيجي ومنها بحث القضايا الإقليمية منها مجريات الأحداث في غزة والأوضاع في أثيوبيا وليبيا وسوريا والسودان؛ كما وقع الرئيسان عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، وبحث زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

وأشار الحزب إلي أن زيارة رئيس جمهورية مصر العربية إلى أنقرة تأتي فى توقيت غاية الأهمية والحساسية لما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة ومستجدات كثيرة، وسوف تسفر عن العديد من المواقف الواضحة خلال الفترة القصيرة المقبلة من توحد الرؤية والاتجاه حيال عددا من القضايا.

واعتبر حزب المصريين الأحرار تلك الزيارة التاريخية التي جاءت عقب زيارة الرئيس التركي وقرينته للقاهرة خلال فبراير الماضي، تُمثل “تتويجاً للمصالحة السياسية” وفتح أفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، مما ينعكس ايجابيًا على العلاقات السياسية والتجارية وغيرها.