عضو بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي لتركيا “تاريخية” وتأتي في توقيت مناسب

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي تركيا اليوم تاريخية وتاتي في توقيت بالغ الأهمية، وما تمر به منطقة الشرق الأوسط من تواترت والأوضاع في فلسطين وغيرها.

وتابع “الكحيلي” قائلًا: إن مشاركة الرئيس السيسي في ترأس المجلس الاستراتيجي بين مصر وتركيا وبحث الاتفاقيات بين البلدين له دلالة وأهمية كبرى في عودة العلاقات بقوة بين البلدين لما تمثلها من قوتين كبيرتين في منطقة الشرق الاوسط مصر وتركيا.

وأشار النائب إلى أن التحديات الأقليمية والدولية ستكون حاضرة في المناقشات فالأوضاع في غزة، وضرورة وقف الحرب الدائرة هناك، والاوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كما سيتم تناول الأوضاع في دول الجوار خاصة في ليبيا.

وأوضح عضو الشيوخ إلى قوة و مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا التي لم تتأثر تماما على مدار السنوات الماضية؛ لم يتأثر حجم التجارة بينهم، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يزيد عن 8 مليار دولار، وبالتالي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد النائب على أهمية التعاون بين مصر وتركيا لتحقيق مصالحهما المشتركة وضمان الاستقرار في المنطقة، فهما ركيزتان وقوتان في المنطقة لافتة أن تعزيز التعاون مهم لاستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الزيارة هى الأولى منذ 12 عامًا، ومن المتوقع أن تشهد بحث العديد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة فى الوقت الحالى، خاصة وأن البلدين لديهما رغبة في تنمية العلاقات والتبادل التجاري بين البلدين موضحًا إلى أن الزيارة وتهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري وسيتم مناقشة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر، بما في ذلك مشروعات جديدة في مجالات متعددة.

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنقرة، اليوم، فى زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.