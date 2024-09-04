رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم بجولة بميناء بور سعيد ويتفقد معمل شرق التفريعة

في إطار زيارته اليوم لمحافظة بور سعيد قام الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بزيارة ميدانية لميناء شرق التفريع..

أشاد الربان علي عاصم مدير ميناء شرق التفريعة بمجهودات الهيئة البارزة داخل الميناء ،وكفاءة ومهارة فريق مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالميناء في الكشف الظاهري وسحب العينات من الحاويات داخل الميناء.

وفي إطار متابعته لمسار العمل على أرض الواقع اختتم الهوبي زيارته لمحافظة بورسعيد بتفقد معمل شرق التفريعة والخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي تُقدر مساحته بـ 525 متر مربع، وتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات وكذا الكوادر البشرية والتي تم تأهيلها لإدارة وتشغيل المعمل بعد تلقي أفضل البرامج التدريبية التقنية لتتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء أثناء الإستيراد والتصدير وكذا توجهات الدولة نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي.

حيث يغطي معمل شرق التفريعة المنطقة الاقتصادية المحيطة، حيث يخدم الرسائل الواردة من ميناء شرق التفريعة وغرب التفريعة البحري، وتبلغ متوسط عدد الرسائل من الأغذية المستوردة التي يستقبلها الميناء 13 ألف رسالة سنويًا لعدد 19 ألف حاوية تقريبًا من مختلف أنواع الأغذية السلع الاستراتيجية كالقمح والأرز، أيضا الفاكهة، الشاي، الدواجن، الأسماك المجمدة… إلخ ، كما يستهدف المعمل الكشف عن الملوثات الغذائية الكيميائية ومجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية.