د”مايا مرسي” تلتقي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة ..

أكدت لدكتورة مايا مرسي على أهمية الدور الهام الذي تؤديه لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ودورها التشريعي والرقابي الهام،مشيرة على أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارة واللجنة في إطار تضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية، وعلى رأسها ملف الحماية والرعاية والاجتماعية، حيث إن الجميع سواء الحكومة أو مجلس النواب يعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وتمكين المرأة وتعزيز الوعى والاستثمار في البشر.

كما تم التأكيد على تكامل كافة الجهود خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة، وهو ما يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، حيث تم الاتفاق على التعاون بين الوزارة ولجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب من أجل العمل على مواجهة تلك التحديات والعمل على تذليل المشاكل التي تواجه المواطنين.