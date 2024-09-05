“نقيب البيطريين ” يقترح حلولًا لإنهاء أزمة عيادات التغذية العلاجية

عقد الدكتور مجدي حسن؛ نقيب أطباء بيطريين مصر اجتماعًا مع أعضاء لجنة التغذية العلاجية بحضور الدكتور هيثم جنيدي مقرر اللجنة ؛ لبحث سُبل تقنين عمل الأطباء البيطريين في مراكز التغذية العلاجية أسوة بخريجي كليات الاقتصاد المنزلي والزراعة والعلاج الطبيعي والعلوم والطب البشري، بعد حصول أعضاء النقابة على دبلومة المعهد القومي للأغذية وفقًا للمتبع مع خريجي الكليات المذكورة.

وخلال الاجتماع استعرض النقيب الآليات والسبل القانونية؛ لتمكين أعضاء النقابة من الحصول على ترخيص لافتتاح مراكز التغذية العلاجية، مشيرًا إلى أن النقابة ستسلك كل السبل القانونية؛ لدعم الأعضاء انطلاقًا من دورها الأساسي في مساندة ودعم أعضائها، وستدعو لعرض الأمر على الجمعية العمومية للنقابة لاحقًا.

وكشف الدكتور مجدي حسن أن الطبيب البيطري يواجه مشكلات قانونية حال اعتزامه فتح عيادة تغذية علاجية، أسوة بأعضاء نقابات المهن الطبية وخريجي كليات الزراعة والعلوم والاقتصاد المنزلي، إلا أن الطبيب البيطري يتعرض وحده للمساءلة القانونية، على الرغم من كون تخصصه هو الأقرب لنشاط المركز، ووجه الدعوة لرؤساء الجامعات؛ لإدارج مادة التغذية العلاجية ضمن المناهج الدراسية لطلبة كليات الطب البيطري في مصر؛ ليكونوا مستوفين لشروط فتح المراكز الطبية أكاديميًا وقانونيًا.

وأوضح نقيب أطباء بيطريين مصر أن هناك آليات لتمكين أعضاء النقابة من ممارسة حقهم المشروع في فتح مراكز تغذية علاجية، دون خضوعهم للمساءلة القانونية، مضيفًا أن الآليات من بينها أن يعمل الطبيب البيطري تحت إدارة طبيب بشري أو اختصاصي علاج طبيعي في مراكز التغذية العلاجية.

كما أن النقابة ستسعى للحصول على حق الزملاء في افتتاح مراكز التغذية العلاجية عبر السبل القانونية بأن نطرح مسودة مشروع قانون تتضمن تغيير كلمة “عيادة”؛ لتكون مركز تغذية علاجية، وأن يحصل المركز على ترخيص من قبل هيئة الاستثمار؛ لفتح المجال أمام أعضاء النقابة للعمل في مراكز التغذية العلاجية وفقًا للقانون.

وشدد الدكتور مجدي حسن على أن مجلس النقابة بصدد الانتهاء من مسودة مشروع قانون يُعرض على مجلس النواب، ومن ثم المجلس الصحي الذي يملك منح تراخيص مزاولة المهنة؛ لتقنين وتوفيق أوضاع الأطباء البيطرين الذين يرغبون في افتتاح مراكز تغذية علاجية.

ومن جانبه طالب الدكتور هيثم جنيدي؛ رئيس لجنة التغذية العلاجية، بإنشاء رابطة تضم أخصائيين التغذية العلاجية المُقيدين بجداول نقابة الأطباء البيطريين.

كما وجّه جنيدي الدعوة لعقد اجتماع بحضور قيادات قطاع الطب البيطري المتواجدين في المجلس الصحي، والتواصل مع النقباء الفرعيين؛ للتواصل مع العلاج الحر في كل محافظة؛ لبحث أنسب الحلول لأزمة مراكز التغذية العلاجية.

ويسعى مجلس النقابة لعقد جلسات حوار مجتمعي تضم ممثلين من كافة أطياف المجتمع وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ؛ للحديث حول الأمر، وبحث الخروج بمعطيات تصب في صالح مهنة الطب البيطري، وأعضاء النقابة.

وتعمل نقابة أطباء بيطريين مصر طوال الوقت لصالح أعضاءها، ولا تدخر جهدًا للدفاع عن الأطباء البيطريين.