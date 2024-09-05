“الشربيني “: “المنتدى الحضرى العالمى” فرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة

التقى شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مجموعة من المطورين العقاريين، لبحث مشاركتهم فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12 “WUF12″، فى نوفمبر القادم، والذى تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”الهابيتات”.

وأكد الوزير، أن المنتدى الحضرى العالمى، يمثل فرصة كبيرة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء من خلال عرض مشروعات الدولة، أو مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أو مشروعات المطورين العقاريين، كما أنه مناسبة جيدة لتصدير العقار المصري للخارج.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم على هامش المنتدى، عقد الاجتماع الوزارى الموسع لوزراء الإسكان الأفارقة، تلبية لطلباتهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة لشركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، كما سيتم تنظيم أسبوع كامل قبل انعقاد المنتدى للتركيز على ما أنجزته مصر فى مجال التنمية العمرانية مؤكداً أن تلك الفعاليات تشكل منطلقا لجميع العاملين بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء نحو المساهمة فى تنفيذ المشروعات لأشقائنا بالقارة الإفريقية.

كما أكد الشربيني، حرص الدولة المصرية على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، حيث يتم التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية، وتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي، ومواصلة مسيرة نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، حيث حققت نجاحاً كبيراً في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، فى نسخته الـ27 “COP27” بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، الفعاليات والأنشطة الأساسية والفرعية للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعد المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف التعاون مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى مشاركة فعالة وقوية للعاملين بمجال التطوير العقاري فى مصر.

ومن جانبهم، أكد المطورون العقاريون، دعمهم الكامل للدولة المصرية من أجل إخراج هذا الحدث العالمى بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية، وإظهار قوة السوق العقارية المصرية، وفتح آفاق ومجالات جديدة لقطاع التطوير العقاري المصرى فى السوق العربية والإفريقية، متوجهين بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان على القرارات الهامة والجهود المبذولة لدعم قطاع التطوير العقاري والعاملين به.

تجدر الإشارة إلى أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يقوم باستضافة المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.