الأهلى ينتظر قرار كولر النهائى بشأن طاهر ونيدفيد

ينتظر مسئولو إدارة النادى الأهلى ولجنة التخطيط بالنادى، أن يحسم المدير الفنى للفريق الأول لكرة القد بالنادى الأهلى، قراره بشأن رحيل طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية رياضية، أن كولر رفض فكرة رحيل طاهر محمد بعد وصول عرض من نادى زد إف سى لضمه، خاصةً أن الفريق بحاجة لخدماته بعد رحيل أحمد عبدالقادر إلى قطر القطرى بنظام الإعارة، هذا الصيف.

وكان نادى زد إف سى، قد تقدم بعرض إلى النادى الأهلى من أجل الحصول على خدمات الثنائى طاهر محمد وكريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جهته، أبدى السويسرى مارسيل كولر، مرونة لفكرة رحيل نيدفيد لتوافر أكثر من لاعب فى مركزه، وبالتالى سيتم قبول العرض المناسب من أجله، على أن يحسم مسؤولو الأهلى، الرد النهائى على عرض نادى زد إف سى، بعد استطلاع رأى كولر حول اللاعبين.