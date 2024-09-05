اصابة إمام عاشور واستبعاده من معسكر منتخب «الفراعنة» لاجراء الفحص الطبى

معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال المران الأخير ضمن التحضيرات لمواجهة الرأس الأخضر فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح المنتخب المصري، إن إمام عاشور اشتكى من آلام فى الركبة وبناءاً على ذلك؛ قرر الجهاز الفنى بعد التنسيق مع نظيره الطبى استبعاد اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته، ليخرج إمام عاشور، من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطنى قبل مواجهتى الرأس الأخضر وبوتسوانا فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويعود إمام عاشور اليوم «الخميس»، إلى مقر النادى الأهلى، وذلك لإجراء الفحص الطبى ومن ثم سيخضع للعلاج والتأهيل.

ومن المنتظر أن يتواجد إمام عاشور، بشكل طبيعى، مع فريق الأهلى فى مباراته الأولى بدورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث يبدأ فريق النادى الأهلى، حملة الدفاع عن لقب دورى أبطال إفريقيا ، وذلك بمواجهة فريق جور ماهيا بطل كينيا ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من البطولة، يوم 15 سبتمبر الجارى.