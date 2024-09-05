وصول بطاقة الفلسطينى عمر فرج الدولية لنادى الزمالك

تسلم مسئولو مجلس إدارة نادى الزمالك البطاقة الدولية لمهاجم نادى أيك السويدى، الفلسطينى عمر فرج، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع اللاعب وناديه والاتفاق معهما على كافة الأمور المالية للانضمام للقلعة البيضاء.

ويجهز مسئولو نادي الزمالك تذاكر الطيران لـ «عمر فرج»، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل، حيث يُنتظز وصول اللاعب بعد إنهاء ارتباطاته الدولية مع منتخب فلسطين.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الفلسطينى عمر فرج سينضم لصفوف الزمالك بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده المقام حالياً استعدادًا لمواجهتى كوريا الجنوبية والأردن فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.