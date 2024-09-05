محمد عواد: مباريات الأهلى خارج التوقعات وحالة اللاعبين تحسم اللقاء

قال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمد عواد، أن مواجهات الأهلى نتائجها دائما تكون خارج التوقعات، وأوضح أن الحالة التى يظهر عليها اللاعبين وقت اللقاء هى التى تحسم مثل تلك المباريات.

ومن جهته، قال حارس مرمى الفريق الأبيض محمد عواد فى تصريحات إعلامية، عن مستوى المهاجمين قائلًا: «كل المهاجمين بالنسبة لى واحد لا أخشى من لاعب معين وأركز فقط فى الملعب ومن أجل الحفاظ على نظافة شباكى، وهذا ما استهدفه فى الفترة المقبلة، وبالنسبة لى الاجتهاد والتعب فى التدريبات والمباريات يجعلك تصل إلى ما تريد».

وفى سياق متصل أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك تجديد التعاقد رسمياً مع محمد عواد حارس مرمى بالنادى لمدة ثلاثة مواسم جديدة، بعدما انتهى عقد الحارس مع الأبيض بنهاية الموسم المنقضي.

ووقع محمد عواد على عقود التجديد لنادي الزمالك خلال الجلسة التي جمعته بمسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد.