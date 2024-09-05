محمد مغربى يفاضل بين الانتقال إلى زد والاتحاد السكندرى.. بعد قرار إعارته من الأهلى

اقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، والعائد من رحلة إعارة إلى سموحة محمد مغربى، من الانضمام إلى نادى زد إف سى أو الاتحاد السكندرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل صعوبة قيد اللاعب فى قائمة الأهلى بالموسم الجديد.

وكان مغربى، قد تلقى عرضين للإعارة من زد الذى يرغب فى ضم اللاعب أو الاتحاد السكندرى وإن كان نادى زد هو الأقرب لضم اللاعب فى ظل العلاقة الطيبة بين الناديين.

وكان نادي سموحة يرغب في تجديد عقد مغربى لموسم ثالث وهو ما رفضه الأهلى بسبب عدم الاتفاق على الأمور المالية، بخلاف أن اللاعب لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق السكندرى.