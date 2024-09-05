جوميز يشيد بأداء لاعبى الزمالك فى اللقاءات الودية

أشاد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، بلاعبى الفريق بعد التركيز والمستوى الجيد الذى ظهروا عليه خلال وديتى سبورتنج والشعلة السعودى.

وطالب جوميز لاعبي الزمالك بالاستمرارية والتركيز علي نفس المستوى، مطالبهم بعدم التهاون فىي الفترة المقبلة التي تتطلب من الجميع بذل أقصى جهد.

ووعد لاعبو الزمالك المدير الفنىي جوزيه جوميز، بالتكاتف لتخطىي المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق مقبل على بطولتين مهمتين وهما السوبر الأفريقى أمام الأهلى والسوبر الرباعى المصرى.

وكان الزمالك فاز علي سبورتنج والشعلة السعودى بذات النتيجة 3-0، وذلك فى اطار استعداد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى فى دور التمهيدى لكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجارى 2024-2025، والتى ستكون بداية مشوار الأبيض هذا الموسم.

ويخوض الزمالك بقيادة البرتغالى جوزية جوميز، أولى مبارياته هذا الموسم مع الشرطة الكينى خارج الديار فى إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، المقرر لها 14 سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبى، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.