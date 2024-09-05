أشعة الركبة أثبتت إصابة يوسف أيمن بكدمة فى تدريبات الأهلى

يخضع مدافع الأهلى الجديد اللاعب يوسف أيمن للأشعة، وذلك من أجل تحديد حجم الإصابة التى تعرض لها اللاعب بكدمة قوية فى الركبة خلال مشاركته فى مران فريقه أمس «الأربعاء» ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

واشتكى يوسف أيمن من الإصابة بكدمة قوية في الركبة ولم يستكمل المران، حيث فضل الجهاز الطبى استبعاده خشية من تفاقم الإصابة، حيث سيجرى اللاعب اشعة ويخضع لفحوصات طبية جديدة لتقيم موقفه ومدة العلاج المتوقعة قبل العودة للمشاركة فىي تدريبات فريقه الجماعية.

وانضم يوسف أيمن إلى صفوف فريق النادى الأهلى فى الصيف الجارى قادما من نادى الدحيل القطرى، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء بشكل نهائي.

وانضم يوسف أيمن ومعه أشرف دارى لتدعيم خط دفاع الأهلى فى الموسم الجديد، من أجل تعويض رحيل الثنائى محمد عبد المنعم ومحمود متولى فى الميركاتو الصيفى الجارى، حيث انضم عبد المنعم إلى نادى نيس الفرنسى، بينما لم يتحدد موقف متولى حتى الآن.