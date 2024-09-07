“الشربيني ” :سرعة إنهاء أعمال المرافق والطرق قبل تسليم وحدات “سكن مصر ” لحاجزيها

عقب جولته بمدينة أكتوبر الجديدة، انتقل شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق أكتوبر، ومتابعة موقف المشروعات الخدمية بمواقع المبادرة الرئاسية، يرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولو الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة غرب القاهرة.

وخلال جولته بموقع وحدات المبادرة، تفقد المهندس شريف الشربيني، موقف توصيل أعمال المرافق لإحدى العمارات السكنية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق والطرق والإنارة وتنسيق الموقع العام، قبل تسليم الوحدات لحاجزيها، والبدء في تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمشروع مع بدء تسكين المستفيدين بالوحدات.

ووجه الوزير بسرعة إنهاء المشروعات والمنشآت الخدمية، لتوفير مختلف احتياجات السكان، كما وجه مسئولى الجهاز بالاستماع لشكاوى المواطنين وطلباتهم، وسرعة العمل على حلها فى إطار القواعد المعمول بها، من أجل توفير مختلف الخدمات، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.