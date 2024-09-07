” عاشور” يهنئ الجامعة البريطانية في مصر لحصولها على اعتماد هيئة ضمان الجودة

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحصول الجامعة البريطانية في مصر على الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA)، لتصبح أول جامعة في مصر وشمال إفريقيا تحصل على اعتماد هيئة الجودة البريطانية، وتصبح الجامعة الثانية على مستوى القارة الإفريقية التي حققت هذا الإنجاز.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام الجامعة البريطانية في مصر بتحقيق التميز الأكاديمي والتطوير المستمر، والذي أدى إلى نجاح الجامعة في استيفاء المعايير والإرشادات الأوروبية العشرة لضمان الجودة، ويأتي متوافقا مع توجهات وزارة التعليم العالي للجامعات بإدراج الاعتماد الدولي ضمن أولوياتها، والحرص على دعم جهود الجامعات للحصول على الاعتماد من كُبرى المؤسسات الدولية، لمساهمة ذلك في تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطاني (QAA) منحت هذا الاعتماد للجامعة البريطانية في مصر، بعد عملية تقييم دقيقة ضمن مراجعة الجودة الدولية (International Quality Review)، كما أشادت المراجعة بسياسات الجامعة التي تركز على التعلم وتوفير الموارد الداعمة، والتي تتماشى مع المعايير العالمية، فضلًا عن المشاركة في الخدمات المجتمعية والمبادرات ومنها مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا.

وتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتهنئة للسيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة البريطانية في مصر على هذا الإنجاز، والذي يأتي متوافقًا مع الذكرى العشرين لتأسيس الجامعة على يد مؤسسها الراحل الأستاذ فريد خميس.

وأكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA) يضع على عاتق الجامعة مسئولية كبيرة لمواصلة تقديم تعليم يلبي مُتطلبات العصر، كما يُعزز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية تسعى دائمًا إلى تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة تحديات المستقبل، كما يعزز هذا الاعتماد مكانة الجامعة التعليمية والبحثية.

وأعرب الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُعزز مكانة الجامعة، ويعُد حافزًا لمواصلة الابتكار والتميز في مجالات التعليم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية ، موضحًا أن الجامعة تسعي دائمًا إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، موجهًا الشكر للدكتور أيمن عاشور ومجلس الجامعات الخاصة، على جهودهم لدعم الجامعة البريطانية في مصر.

وكانت هيئة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) قد تأسست في المملكة المتحدة عام 1997، وتُعد إحدى أهم وأرقى مراجع ضمان جودة التعليم العالي في العالم، وهي جهة مُستقلة تهدف بشكل أساسي لتطوير جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة والعالم، وذلك وفق المعايير الأوروبية للجودة في مجال التعليم العالي (ESG).