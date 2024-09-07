” التعليم العالي”  : فرص للتدريب باليابان فى مجال تطوير الموارد البشرية

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة (JICA)، عن فتح باب التقدم لبرنامج تدريبي في مجال تطوير الموارد البشرية، من خلال تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني.

صومن المقرر أن يُعقد التدريب على مرحلتين هما:

المرحلة الأولى: تدريب نظري عن بُعد (Online)، خلال الفترة من 5 إلى 13 نوفمبر 2024.

المرحلة الثانية: تدريب عملي مكثف في اليابان، خلال الفترة من 18 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2024.

وتتضمن شروط التقديم الحصول على استمارة التقديم من مكتب (JICA) بالقاهرة عبر البريد الإلكتروني التالي: Abdelaziz-sara@jica.go.jp

ويتم ملء الاستمارات إلكترونيًا، واعتماد الجهة المرشحة للتقرير المطلوب عن طبيعة عمل المرشح “Country report”.

كما يجب موافاة مكتب الجايكا بالقاهرة بأصول أوراق التقدم، مع تقديم صورة من الأوراق لوزارة الخارجية، على أن يكون آخر موعد لتلقي الترشيحات في 17 سبتمبر الجاري، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لن تتحمل أي نفقات مُتعلقة بالبرنامج التدريبي.