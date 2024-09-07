برلماني: تدشين مشروعات بقيمة مليار دولار دلالة على نجاح اقتصادية قناة السويس في ظروف استثنائية

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن توقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقودا بقيمة 1.067 مليار دولار لحزمة مشروعات لتصنيع الكيماويات والمنتجات الغذائية ومكونات الطاقة المتجددة، يبرهن على نجاح المجرى الملاحي في استقطاب استثمارات ضخمة نتيجة جسور الثقة التي خلقتها إدارة المنطقة الاقتصادية طيلة السنوات الماضية، بجانب الامتيازات والحوافز التي توفرت للمستثمرين، على الرغم من التحديات الراهنة.

وأضاف: أن منتدى التعاون الصيني الأفريقي، جاء في التوقيت الدقيق لاستعادة عافية المنطقة الاقتصادية، التي تأثرت نتيجة التوترات السياسية بمنطقة البحر الأحمر ونتج عنها تراجع ملحوظ في إيرادات القناة هذا العام، موضحا أن التعاقدات التي تم توقيعها تضمنت أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لإقامة مجمع صناعي عالمي لصناعة البروم والذي يتكامل مع مشروع إنتاج الكلور القلوي الذي تم توقيعه أيضا على هامش المنتدى، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعد نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة وأحد أهم قلاع التعاون الاقتصادي الدولي بين الشرق والغرب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعاقدات التي تمت تشكل خارطة صناعية جديدة لمصر، خاصة في مجالات الطاقة، بعدما تم التعاقد لتدشين مصنع لإنتاج الزجاج، والذي يهدف لتوطين الصناعات المكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، لتوفير 800 فرصة عمل، فضلا عن تدشين مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار مع توفير قرابة 600 فرصة عمل، مؤكدا على أن اقتصادية قناة السويس تملك رؤية لإقامة تجمعات صناعية متكاملة، تنجح في توفير ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، خلال الفترة المقبلة.

وقال إن هناك طفرة كبرى في عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تتطلب مزيد من الدعم والمساندة للمستثمرين، لتحقيق عوائد مالية أكبر مع خلق فرص عمل متنوعة للشباب، مؤكدا أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والمواني بالمجرى الملاحي قد بلغت 144 مشروعا، خلال الفترة من يوليو 2023 حتى إبريل 2024 بتكلفة استثمارية 3.226 مليار دولار، بعدما وصلت نسبة معدلات التنفيذ بالمشروعات الاستثمارية تقوم بها الهيئة في المواني نحو 71 %، وهو يعد نجاح كبير يحسب للهيئة في تلك الظروف الاستثنائية.