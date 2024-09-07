وزارة العمل: “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت بالجيزة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة للتوعية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة إمبابة ، وذلك بمقر أكاديمية شركة غبور ، بعنوان مخاطر بيئة العمل و خطط الطوارئ والإخلاء ، بحضور أكثر من ١٠٠ عامل ، تناولت المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال ، ومناقشة القرار الوزارى رقم ١٣٤ لسنة 2003 ، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ضمن جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة الموجودة فى أماكن العمل ، كما تناولت الفعاليات دور مسؤولي السلامة في حماية المنشأة من مخاطر بيئة العمل ، وقواعد الحفاظ على الحياة، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية ..

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوة التوعوية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة ألقى محاضراتها الكيميائية اسماء طه مدير المكتب ، والمهندس أحمد أمين ، والدكتورة درية حسن مفتشي المكتب ، تحت إشراف الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة ، ومؤكداً على الإستمرار فى تنظيم ندوات التوعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية العنصر البشري و استمرارية عجلة الإنتاج وأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت ..