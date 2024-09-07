وزارة العمل: متابعة الأعمال المنتهية بمقر منطقة عمل المنزلة

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، وفد من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ، أعضاء اللجنة الفنية التى شكلها وزير العمل محمد جبران لمتابعة الأعمال الفنية المنتهية بمبنى منطقة عمل المنزلة الجديد التابع لمديرية العمل ، ووضع التوصيات اللازمة لتسهيل عمل الموظفين بمقر المنطقة وتسهيل انجاز الخدمات للسادة المواطنين المترددين على المنطقة بشكل لائق وكريم ، والاستفادة من جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة ، حيث جرى إنتقال الوفد لمبنى المنطقة الجديد بمدينة المنزلة وعمل المعاينة اللازمة له بحضور وكيل المديرية ،ومدير الشؤون الإدارية ،ومدير عام التخطيط والمتابعة ، ومدير منطقة العمل بالمنزلة ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة متابعة تطوير البنية التحتية لمقرات مكاتب ومناطق العمل التابعة لوزارة العمل وإعداد التقارير الفنية حول الأعمال التي تم الإنتهاء منها فى تلك المقرات ، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية أن اللجنة المشكلة ضمت المهندس وائل عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب المهني بالوزارة ، والمهندس محمد عبد الحكيم من الإدارة العامة ..