وزارة العمل: تفقد المكاتب التابعة لمديرية العمل بالدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، زيارة تفقدية لمقر منطقة عمل السنبلاوين ، وجميع المكاتب التابعة لها ، للوقوف على مدى انتظام العمل ، ورصد جميع المعوقات والعمل على حلها وتسهيل تقديم خدمات الوزارة للمواطنين ، حيث ضمت الزيارة مكتب تشغيل السنبلاوين ، و مكتب السلامة والصحة المهنية بالسنبلاوين ، ومركز تدريب السنبلاوين ، ومكتب تشغيل تمي الامديد ، وتبين انتظام العمل بكل المكاتب ، كما جرى التأكيد على مركز التدريب بضرورة تجهيز قاعات التدريب وورش المركز لاستيعاب المتدربين المسجلين في الدورات التدريبية بمختلف الأنشطة على مدار العام التدريبى 2024 – 2025 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق وكريم وتنفيذ خطط الوزارة على ارض الواقع فى مختلف ملفات العمل من توفير فرص العمل اللائقة وكذلك فرص التدريب المهني للشباب من الجنسين وحماية العمالة غير المنتظمة وضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له .

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود والزيارات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها من خلال مديريات العمل كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والإحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن،وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها إقتصاديًا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وأضاف وكيل المديرية أن المديرية شاركت فى حضور لقاء تنظيمي مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وأعضاء الجهاز التنفيذي داخل المحافظة لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقه بالمواطنين، حيث اكد المحافظ خلاله على ضرورة تضافر جهود اجهزة المحافظة مع النواب للعمل علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين ، كما وجه المحافظ وكيل المديرية بتنفيذ آلية لعمل حصر شامل بفرص العمل المتوفرة لدي القطاع الخاص بنطاق المحافظة لاتاحتها لابناء الدقهلية الباحثين عن فرص للعمل ، موجها الي ضرورة متابعة اعمال مديرية العمل في ذلك الشأن بصفه شهرية ، وعرض تقرير حول فرص العمل التي جرى توفيرها لابناء المحافظة بالقطاع الخاص ، وخلال اللقاء استعرض وكيل المديرية جهود المديرية فيما يخص تنفيذ تكليفات وزير العمل بشأن التدريب المهنى للشباب وتوفير فرص العمل لهم ، وخاصة ذوي الهمم ، كذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.