وزارة العمل: ختام برامج تدريب مهنى مجانية بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية فعاليات الاختبارات النظرية والعملية على مهنة التفصيل والخياطة ، وذلك على مستوى ٤ مراكز للتدريب المهنى تابعة للمديرية وهي : مركز التدريب المهنى بمنوف ، ومركز التدريب المهني بشبين الكوم ، ومركز التدريب المهنى ببركة السبع، ومركز التدريب المهنى بأشمون، وذلك لتدريب الشباب والفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، فى إطار مبادرة “مهنتك مستقبلك” التي أطلقتها الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل بمحافظات الجمهورية وذلك لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهني للعام التدريبي 2024 – 2025 ، والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة للمديرية ، لتدريب الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة على المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلى والخارجى .

وأوضح عماد سعيد وكيل مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تمشيا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية ، وأضاف وكيل المديرية أن وحدة التدريب المتنقلة يجرى العمل حالياً على نقلها إلى مكان جديد ، وذلك حرصاً على تدريب الشباب وأن يحصل جميع الشباب الراغب فى التدريب والعمل على الفرصة المجانية والتى تؤهله للعمل فى القطاع الخاص ، من أبناء قرى ومدن المحافظة ، كما أكدت علا الباز مدير إدارة التدريب ، على أن المديرية تقوم بمتابعة سير الاختبارات بجميع المراكز من خلال لجنة تحت إشراف وكيل المديرية والإدارة المختصة بالمديرية ، والمدير المسئول بكل مركز تدريب مهنى وهم : اشرف النقيب مدير مركز شبين الكوم ، واميمة عبد الحميد مدير مركز بركة السبع ، وهناء عبد النبى مدير مركز اشمون ، وهالة شكرى مدير مركز منوف ، تحت شعار ” كن ايجابى وطور من ذاتك ” ..