” البيطريين”: النقابة لن تصدر تراخيص مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز الاختبارات المقررة في أكتوبر المقبل

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، إلتزامها بقانون المجلس الصحي المصري الجديد رقم 12 لسنة 2022، والذي ينص على إلزام الخريجين بإجراء إختبارات قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بدءا من خريجي دفعة 24 ، موضحا أن هذا يعني أن النقابة لن تسير في إجراءات إصدار تراخيص مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز الاختبارات المقررة والتي ستبدأ في أكتوبر المقبل.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين أنه تم فتح موعد الدفع الإلكتروني لرسوم الامتحان بدايةً من اليوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 ومستمرة حتى يوم السبت الموافق 14/9/2024، على أن يتم الدفع من خلال إحدى شركات التحصيل التالية بجميع المحافظات (أوباي – أموال – طلقة – سمارت باي – بساطة – جيديا) .

وأوضحت النقابة أنه وفقا لإعلان المجلس الصحي المصري عبر موقعه الرسمي، أنه يتم الدفع الإلكتروني عن طريق كود الدفع (الرقم القومي)، علماً بأن رسوم الدفع للمصريين (200) جنيهاً مصرياً، ويتم الدفع عن طريق كود دفع مخصص للأطباء الوافدين ورسوم الدفع للأطباء الوافدين (2000) جنيهاً مصرياً.

وذكرت أنه لن يستطيع الطبيب دخول الامتحان أو التسجيل على الموقع الإلكتروني للامتحان في حالة عدم الدفع في الموعد المحدد للدفع الإلكتروني.

وأوضحت أن رسوم الامتحان يتم دفعها لكل دور منفصل عن الأخر؛ لذلك في حالة الدفع في هذا الدور، يُلزم الطالب بالامتحان في نفس الدور، مع ضرورة أن يتأكد الطالب من رقمه القومي وكود الدفع والأسم الظاهر للطالب أثناء عملية الدفع، كما يتأكد الطالب أن المدفوعة بإسم المجلس الصحي المصري، ويظهر الأسم، ورقم المدفوعة في إيصال الدفع إلكترونياً عن طريق الأجهزة أو التطبيقات.

وأشارت إلى أنه يجب أن يحتفظ الطالب بإيصال الدفع الخاص به الصادر عن طريق الأجهزة أو التطبيقات؛ وذلك لحين الانتهاء من الامتحان وإصدار النتيجة، على أن يكون الدفع من خلال التطبيقات على الهاتف المحمول تكون للشخص نفسه فقط، يمنع الدفع للغير من نفس البروفايل الخاص بالطالب.