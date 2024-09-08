فى السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك.. 6 جنسيات تظهر.. والمغرب تتصدر

يواصل فريقاالأهلى والزمالك تدعيم صفوفهما استعدادا للسوبر الأفريقى، والمقرر له يوم 27 سبتمبر الجارى، على ملعب «المملكة أرينا» فى المملكة العربية السعودية.

وكان النادى الأهلى، قد تعاقد حتى الآن مع 4 صفقات هى: يحيى عطية الله وأشرف دارى ويوسف أيمن وعمر الساعى، فيما تعاقد الزمالك مع محمود بنتايك وأرون بوبيندزا وعمر فرج.

وبعد كل هذه التعاقدات، يرتفع عدد الجنسيات الأجنبية قبل المواجهة المرتقبة فى الـ27 من سبتمبر الجارى، إلى 6 جنسيات فى القطبين والتى تتصدرها المغرب.

وتتصدر قائمة الجنسيات المتواجدة فى السوبر الأفريقى، الجنسية المغربية، وذلك بوجود 4 لاعبين في القطبين وهم: رضا سليم وأشرف دارى ويحيى عطية الله فى الأهلى، ومحمود بنتايك فى الزمالك.

فيما تأتى الجنسية الفلسطينية فى مركز الوصافة، وذلك بوجود لاعبين فقط هما وسام أبو على فى النادى الأهلى، والوافد الجديد عمر فرج فى نادى الزمالك.

وتتواجد 4 جنسيات أخرى في السوبر برصيد لاعب واحد فى القلعة الحمراء، هو بيرسى تاو من «جنوب أفريقيا»، وسيف الجزيرى «تونس»، وأرون بوبيندزا «الجابون»، وسامسون إكينيولا «كولومبيا» فى الزمالك.