بعد نهاية معسكر الإسكندرية.. تقرير جوميز يحسم مصير نجوم الزمالك

يجهز المدير الفنى لفريق الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، تقريرًا مُفصلًا عن معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسكندرية واختتم أمس «السبت»، حيث يسلم المدير الفنى تقريرا مُفصلًا عن المعسكر، وعدد من اللاعبين الذين سيتم حسم مصيرهم بشكل نهائى قبل غلق باب القيد الأفريقى، والمقرر له 12 من الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يعد جوميز تقريرا نهائيا عن كل من ناصر منسى، وساميون أكينيولا، ومهاب ياسر، ومصطفى الزنارى، وسيف فاروق جعفر، حيث سيتم تحديد مصير هؤلاء اللاعبين وفق هذا التقرير الذى سيطلب فيه جوميز سواء الإبقاء على اللاعبين أو خروجهم على سبيل الإعارة.

وكان فريق نادى الزمالك، قداختتم أمس «السبت»، معسكره بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد بعد اطمئنان المدير الفنى للفريق، البرتغالى جوزيه جوميز، على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والوقوف على مستوى عناصر المجموعة بأكملها.