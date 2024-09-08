بعد تأجيل السفر 24 ساعة.. منتخب «الفراعنة» يتوجه إلى بوتسوانا اليوم

تُغادر بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن اليوم «الأحد»، القاهرة متوجهة إلى بوتسوانا استعدادا لمباراة المنتخبين، فى الرابعة عصر يوم «الثلاثاء» المقبل، فى ثانى جولات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان منتخب «الفراعنة» الأول، قد فاز على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما مساء يوم «الجمعة» الماضى، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى بـ«التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025»، والتى ستُقام فى المغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 على الترتيب.

وكان المنتخب، قد أعلن السفر إلى بوتسوانا أمس «السبت»، قبل أن يقرر تأجيل السفر 24 ساعة لتطير البعثة فى الواحدة ظهر اليوم «الأحد»، ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الدكتور إيهاب الكومى.