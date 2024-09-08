رئيس لجنة المسابقات: عقوبة الشحات فى أزمة الشيبى كانت بناء على تقرير المراقب

أوضح عضو اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، سبب عقوبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حسين الشحات، فى أزمة صفعه للاعب فريق نادى بيراميدز الظهير الأيمن محمد الشيبى.

وقال عامر حسين فى تصريحات مُتلفزة: «أخذنا عقوبة حسين الشحات، بناءًا على تقرير المراقبين، وأى ناد يريد الاطلاع على التقرير ليس لدينا أى مشكلة، ومع لجوء محمد الشيبى إلى الاستئناف فهذا كان فى مصلحتنا».

وتابع عامر حسين: «لا يمكننى مطالبة لجنة الانضباط بالتسريع فى القرارات لأنها لجنة مستقلة، وليس من حقى كرئيس للجنة المسابقات الاطلاع على تقرير الحكم، ومن الممكن أن نخاطب لجنة الحكام ونتساءل إذا حدث مشكلة».

وأضاف عضو اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات: «عندما لا يقوم مراقب المباراة بدوره المطلوب فى المباراة، يتم إيقافه 6 شهور عن الحكم».

وأختتم عضو اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، تصريحاته، قائلًا: «عندما قام رونالدو بإشارته الخارجة، تعرض للإيقاف لمدة مباراتين فقط».