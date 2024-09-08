خلال لقاء وزير الخارجية.. شباب المصريين بالإمارات يطالب بتعظيم الاستفادة من القوي الدولارية لأبناء الجالية

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، أن حرص وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، على لقاء ممثلي الجاليات المصرية في جولاته الخارجية، يعكس اهتمام كبير من الدولة بالجاليات المصرية.

وقال المهندس أحمد أبوعجيلة عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج بالإمارات، والذي شارك في لقاء وزير الخارجية خلال زيارته لدولة الإمارات أمس، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، بمقر السفارة المصرية في أبوظبي: إن ذلك اللقاء يؤكد حرص وزير الخارجية على التواصل المباشر والمستمر مع الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية. وأن ملف المصريين بالخارج لاقي اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسة والتي منحت أبناء الجاليات حقوق غير مسبوقة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت في ربطهم بالوطن، منها مبادرات بيت الوطن وغيرها من المبادرات الهامة.

وأشار إلى أنه تحدث خلال لقاء وزير الخارجية بشأن أهمية تحويلات المصريين بالخارج للعملة الصعبة وتأثيرها في دعم و تقوية الاقتصاد المصري، والدولة كانت تطرح الوحدات السكنية في مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بالدولار ، ولكن الآن أصبح طرح الوحدات بالجنيه.

وأكد أبو عجيلة لوزير الخارجية على أن القوي الدولارية للمصريين بالخارج غير مستغلة وهو ما يتطلب أهمية الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، خاصة أن الدولار في متناول آيديهم، لافتًا إلي أن وزير الخارجية أكد علي علي عرض ذلك المقترح الخاص ببيع وحدات بيت الوطن بالدولار على هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار.

يذكر أن الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج التقي مؤخرًا بالسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، لبحث عدد من الملفات التي تهم أبناء الجاليات المصرية.

وأكد رئيس الاتحاد أن السفير نبيل حبشي، لديه استيراتيجة واضحة لخدمة المصريين بالخارج، ويتمتع بالكفاءة الكبيرة التي تؤهله لتحقيق نجاحات كبيرة في ذلك الملف المهم الذي تسعي الدولة من خلاله لربط أبناء الجاليات المصرية بالوطن.