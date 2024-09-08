آخر كلام.. درع الدورى يتسلمه الأهلى بعد نهاية معسكر الفراعنة

أجرى مجلس إدارة النادى الأهلى، اتصالات خلال الأيام الماضية مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن تسليم النادى الأهلى درع الدورى، بعدما تأجل تسليمه خلال الفترة الماضية بسبب حصول فريق الأهلى على راحة سلبية طويلة، وذلك عقب نهاية الموسم المنقضى.

ويتشاور مسئولو النادى الأهلى، مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، حول تحديد موعد مناسب لإقامة حفل كبير يتم خلاله تسليم درع الدورى الجديد للنادى الأهلى، وتُشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء إلى أن هذا الحفل سيكون عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطنى الحالى.

ويستعد النادى الأهلى، لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما حصد «المارد الأحمر» الموسم المنقضى 4 بطولات هى: الدورى المصرى، وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.