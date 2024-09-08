مترجم مارسيل كولر المؤقت: حان وقت العودة لمدرجات الجامعة

أعلن المترجم المؤقت ضياء النجار، والذى عمل لعدة أيام مع المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، رحيله عن منصبه الذى تولاه بشكل مؤقت خلال الأيام الماضية لحين استقدام مترجم مُستمر مع المدرب السويسرى.

وكتب النجار عبر صفحته على «فيس بوك»: «كانت أيام جميلة بين مدرجات النادى الأهلى الحبيب.. والآن حان وقت العودة إلى مدرجات الجامعة.. شكرا جزيلا لهذا الكيان العملاق النادى الأهلى.. إدارة والجهاز الفنى وعلى رأسه مارسيل كولر ومدير الكرة سامى قمصان وجميع اللاعبين والإداريين والعاملين على أسبوع كان حلم الصبا بالنسبة لى وقد تحقق بأفضل ما يكون.. شكرا جزيلا النادى الأهلى وأهلا بالجامعة وبطلابى مرة أخرى».

واستقر مسئولو النادى الأهلى على المترجم الجديد الذى سيقوم بأعمال الترجمة للمدير الفنى للفريق، السويسرى مارسيل كولر, والذى سيبدأ مهمته مع الفريق خلال الساعات المقبلة.