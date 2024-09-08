رسميًا.. صخرة دفاع الأهلى محمود متولى يدعم صفوف زعيم الثغر

أعلن نادى الاتحاد السكندرى، تعاقده مع محمود متولى، قادمًا من صفوف النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق الدفاعية، بعد أن أتم مجلس إدارة زعيم الثغر، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات التعاقد مع محمود متولى لمدة موسمين.

وجاء قرار التعاقد مع محمود متولى بعد ترشيح لجنة الكرة بالنادى وموافقة المدير الفنى للفريق السكندرى، بابا فاسيليو، ومدير قطاع كرة القدم بالنادى إمام محمدين.

وانضم محمود متولى إلى صفوف النادى الأهلى مطلع موسم 2019-2020، بعد أن خاض 148 مباراة مع النادى الإسماعيلى وسجل خلالها 14 هدفًا.

وشارك محمود متولى مع النادى الأهلى فى 59 مباراة بمختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى صفوف الأحمر من الإسماعيلى، ونجح فى تسجيل هدفين، كما حقق محمود متولى 11 لقبًا خلال مشواره رفقة النادى الأهلى بواقع 3 ألقاب دورى، وكأس سوبر محلى، ودورى أبطال أفريقيا، ولقبى كأس مصر.