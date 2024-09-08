عقد جديد لموهبة الأهلى بتوصية من مارسيل كولر 

قرر مسئولو النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تعديل عقد لاعب وسط الفريق الأحمر محمد عبد الله، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار المدير الفنى لـ«المارد الأحمر»، السويسرى مارسيل كولر، بتصعيده للفريق الأول، فى الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، فإن إدارة النادى الأهلى، استقرت على تعديل وتمديد عقد الشاب محمد عبد الله، صاحب الـ 19 عاما، بعد إعجاب السويسرى مارسيل كولر بقدراته.

وسوف يرفع النادى الأهلى من قيمة عقد محمد عبد الله، بعد تمديده عقب دخوله حسابات المدير الفنى للفريق، السويسرى مارسيل كولر، للاستفادة من قدراته فى الموسم المقبل، بعد أن حصل محمد عبد الله على فرصة المشاركة فى المباريات الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز، خلال الموسم الماضى عقب حسم الأحمر لقب المسابقة للمرة الثانية على التوالى.