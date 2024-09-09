تحسن حالة المدير الفنى لـ«الدراويش» إيهاب جلال

أكد المدرب العام لفريق الإسماعيلى حمد إبراهيم، أن هناك تحسن طرأ على حالة المدير الفنى لفريق النادى الإسماعيلى إيهاب جلال.

وأضاف مدرب الإسماعيلى حمد إبراهيم فى تصريحات مُتلفزة: «الوضع فى تحسن وان شاء الله خلال 48 ساعة يخرج تقرير بتحسن حالة إيهاب جلال».

وتابع مدرب الدراويش: «نتمنى عودة إيهاب جلال قريبا وتعافيه من الأزمة الصحية التى تعرض لها مؤخرا، وهناك حرص شديد من الفريق الطبى بشأن التصريحات الخاصة بإيهاب جلال لتجنب خروج أى تصريحات متضاربة.

وأختتم المدرب العام لفريق الإسماعيلى حمد إبراهيم تصريحاته، قائلًا: «الأمور مطمئنة إلى حد كبير، وان شاء الله سيكون هناك تحسن مؤكدًا أنه يحتاج دعوات الجميع.