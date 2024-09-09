فى التصنيف العالمى للإسكواش.. مصطفى عسل يتقدم للوصافة 

تقدم لاعب الاسكواش المصرى مصطفى عسل للمركز الثانى فى التصنيف العالمى للعبة، وذلك خلال التصنيف الذى أعلنته رابطة محترفى الإسكواش مساء اليوم «الإثنين».

فيما واصل اللاعب على فرج صدارته للتصنيف العالمى، وتقدم مصطفى عسل للمركز الثانى واحتل مازن هشام المركز الخامس وكريم عبد الجواد فى المركز السادس وطارق مؤمن فى المركز السابع.

وجاء اللاعب يوسف سليمان فى المركز 12، وتقدم اللاعب على أبو العينين إلى المركز 14، فيما جاء يوسف إبراهيم فى المركز 16 وفارس دسوقى فى المركز 17.